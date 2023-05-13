Туристы не смогли купить билеты по бонусной программе РЖД

Участники программы лояльности РЖД-бонус 8–10 мая массово получили отказы в оформлении премиальных билетов. Как сообщают в соцсетях, в ответ на запрос им пришло уведомление об «ограничениях по доставке смс-сообщений». «Копишь эти баллы, надеешься, а в итоге вместо бесплатного билета покупаешь его за деньги, чтобы не остаться без места на нужную дату», – сетуют в паблике.

© Tourdom.ru

По словам туристов, технических сбоев при покупке билетов на сайте РЖД практически не бывает, в отличие от ресурса, который создан для накопления премиальных баллов и оформления за них билетов. Среди претензий к сервису – несвоевременное зачисление бонусов или вообще их необоснованное списание, нередки отказы в авторизации при попытке зайти в личный кабинет из-за, к примеру, якобы неправильного номера паспорта или просто недоступности сервера.

Видео дня

Многие путешественники жалуются на его несовершенство из-за необходимости постоянного ввода различных данных, что усложняет пользование как сайтом, так и мобильным приложением: все надо делать самому – никакой автоматики. «После бонусных систем авиакомпаний сервис РЖД – как небо и земля», – делают вывод туристы.

Более 10 лет на железнодорожном транспорте работает программа поощрения пассажиров в поездах холдинга РЖД, среди которых также «Сапсан», «Ласточка», «Невский экспресс». Условия предоставления достаточно щедрых льгот описаны в многостраничных Правилах.

Коротко же суть программы можно изложить в несколько предложений. На личный счет поступает поощрение из расчета 1 балл за каждые 3,34 руб. от стоимости приобретенного билета. При переходе на «золотой» уровень получают больше – 1 балл за каждые потраченные 2,23 руб. Для этого надо накопить 35 тыс. баллов или проехать в купе или классом выше 50 раз в течение календарного года.

А вот стоимость конкретной поездки за баллы можно узнать только с помощью специального калькулятора в программе РЖД-бонус. К примеру, в соцсетях сообщают о приобретении билета при цене 4,9 тыс. руб. в купе на ночной поезд из Москвы в Санкт-Петербург за 7 тыс. баллов. И всегда отдельно идет оплата уже реальными деньгами за дополнительные услуги, если они есть, – питание, постельное белье, дорожные наборы.