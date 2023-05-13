Туристам станет доступен еще один вариант перелета в Таиланд

С 30 июня Air Arabia начнет выполнять рейсы в Бангкок из Шарджи. Это откроет еще один путь в Таиланд для российских туристов: они смогут вылетать на Air Arabia из Москвы, а также Екатеринбурга, Уфы и Казани с пересадкой в этом эмирате. Редакция TourDom.ru выяснила, насколько удобен такой вариант перелета для москвичей, в какую сумму обойдутся билеты, и сравнила с другими предложениями.

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Airbus А320-100/200 Air Arabia отправляется ежедневно из Домодедово в 14:20. Прибытие в Шарджу по расписанию в 21:00. Уже через полтора часа, в 22:25, пассажиры смогут вылететь в столицу Таиланда. В Бангкоке борт приземлится в 07:50 утра. Таким образом, общее время в пути составит 13,5 часа.

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В Москву туристов повезут в 09:00. Обратная дорога займет немного больше времени – 18,5 часа, из них 6,5 уйдет на стыковку в Эмиратах.

Билеты по маршруту Москва – Шарджа – Бангкок сейчас можно купить за 47 тыс. руб. в один конец. Кресла round trip можно забронировать за 87 тыс., если выбрать даты с 30 июня по 9 июля. Доплата за провоз багажа составит 2 тыс. руб.

Более комфортным по сравнению со стыковочными рейсами выглядит прямой перелет «Аэрофлота». В Бангкок из Шереметьево пассажиров доставят всего за 9 часов, обратный путь займет на час больше. Стоимость такого путешествия по безбагажному тарифу в июле – 84 тыс. руб. Впрочем, если доплатить за провоз чемодана, она окажется на 16 тыс. выше.

Из Москвы в Бангкок можно вылететь также стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний. Например, на борту Etihad Airways пассажиры проведут на пути туда 16,5 часа, обратно – 19 ч. Из этого времени на пересадки уйдет по 4,5 часа. При этом обратный путь нельзя назвать оптимальным – запланирована ночная стыковка, отправление из Абу-Даби в 03:45, прибытие в Москву в 08:20.

Более удобную пересадку в Дохе предлагает авиакомпания Qatar Airways: она занимает всего полтора часа на пути туда и 2,5 часа на обратном рейсе. Туристов привезут из Шереметьево в Бангкок всего за 14 часов, путь домой окажется на час дольше. Такой перелет обойдется дороже – 111 тыс. руб. за билеты round trip в июльские даты.

В Паттайю московские туристы смогут отправиться на рейсах flydubai с пересадкой в Дубае. Арабский лоукостер долетает до аэропорта Утапао за 14 часов, из них 2 занимает стыковка. Обратный путь окажется на пару часов длиннее.

И наконец, на Пхукет пассажиры из Москвы могут улететь прямыми рейсами «Аэрофлота». Время в пути – 10 часов. Туры с этим перелетом предлагает туроператор Библио-Глобус.