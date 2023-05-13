Более 1,8 млн туристов посетили Москву в майские праздники

По итогам 2022 года туристический поток в столицу вырос до 17,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2021 году. В майские праздники город посетили 1,85 млн гостей, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Качественная городская среда, зеленые парки, яркие фестивали цикла «Московские сезоны», многочисленные культурные и спортивные события, разнообразный и доступный общепит пользуются огромной популярностью среди москвичей и привлекают в наш город многочисленных гостей из всех российских регионов и зарубежных стран», - написал Собянин.

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Он добавил, что с 29 апреля по 9 мая 2023 году Москву посетили 1,85 млн гостей, что на 16,6% больше, чем на майские праздники прошлого года (1,6 млн). Столичные гостиницы были заполнены на 67-70%, что на 9-12 процентных пунктов больше, чем в то же время год назад (58,3%). Как обычно, наиболее популярными являются демократичные отели категории «3 звезды» - их загрузка достигла 85%. Гостиницы категории «4 и 5 звезд» были заполнены на 57-60%.

По словам Собянина, общий оборот туристической отрасли (транспорт, гостиницы, рестораны, магазины, фестиваль «Московская весна» и другое) достиг 61 млрд руб., из них в городской бюджет поступило 8,4 млрд руб.. «На эти средства можно построить две-три новые школы», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что накануне летнего сезона Москва запустила несколько новых туристических проектов. С 1 мая более 500 столичных ресторанов и кафе предлагают «Московский завтрак на верандах» - специальные утренние сеты из трех или четырех блюд. Также стартовала летняя программа «Играй в Москву» для семей с детьми от 7 до 14 лет. Серия игровых маршрутов по Воробьевым горам, парку «Зарядье», ВДНХ, Москве-Сити и другим интересным местам превращает прогулки по городу в квест. Карту маршрута можно получить в туристских информационных центрах, гостиницах, музеях и других точках притяжения путешественников.