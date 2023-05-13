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В России резко вырос спрос на летние туры

Продажи организованных туров на лето выросли в два раза. При этом рост средней стоимости поездки увеличился на 30 процентов.

В России резко вырос спрос на летние туры
© Unsplash

Эксперты рынка объяснили это низкой базой прошлого года, а также расширением полетных программ. Кроме того, вернулись некоторые старые направления, сообщает "Коммерсант".

При этом, несмотря на рост цен, у россиян по-прежнему популярна Турция. Поездка туда обойдется в среднем в 221 300 рублей. После нее на втором месте — Египет, где чек обойдется в 190 500 рублей. В тройке лидеров также оказались ОАЭ.

Самыми востребованными городами на лето оказались Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа и Калининград, исходя из статистики гостиничных бронирований.

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