В России резко вырос спрос на летние туры

Продажи организованных туров на лето выросли в два раза. При этом рост средней стоимости поездки увеличился на 30 процентов.

© Unsplash

Эксперты рынка объяснили это низкой базой прошлого года, а также расширением полетных программ. Кроме того, вернулись некоторые старые направления, сообщает "Коммерсант".

При этом, несмотря на рост цен, у россиян по-прежнему популярна Турция. Поездка туда обойдется в среднем в 221 300 рублей. После нее на втором месте — Египет, где чек обойдется в 190 500 рублей. В тройке лидеров также оказались ОАЭ.