Безвизовые поездки в Китай могут возобновиться уже в июне

Возобновление безвизовых туристических обменов между Россией и Китаем возможно летом, но точные сроки пока назвать нельзя, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

О туристических перспективах рассказал на пресс-конференции руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Видео дня

Судя по активности наших китайских коллег, можно рассчитывать, что летом что-то восстановится. Но любая названная дата по возобновлению безвизовых групповых туристических поездок не будет основываться на каких-то достаточных фактах, - заявил он.

Невозможность вернуть безвизовые туристические обмены по-прежнему сохраняется из-за промедлений с китайской стороны. Безвизовый режим подразумевает, что каждая страна передаёт дружественному государству список туроператоров, которые будут отправлять группы в рамках обмена. Россия списки уже подала, Китай - ещё нет.

Массового наплыва китайских туристов из приграничных регионов, как в былые времена, Приморье не ждёт: в приграничной зоне сократились предприятия, стало меньше сезонных рабочих, а именно китайские рабочие, которые приезжали на заработки и жили в общежитиях, формировали основной поток интуристов в крае, совершая во Владивосток поездки выходного дня. Кроме того, Приморье посещали китайские пенсионеры, которым правительство КНР компенсировало затраты на отдых.

Турпотока такого же уровня, как в 2019 году, не предвидится, но фиксируется спрос на более дорогие и менее массовые туры - не на три дня и три ночи, а на пять дней, в Приморский край едут жители южных провинций Китая, чтобы познакомиться с европейской культурой.

В крае ожидают до 300 тысяч китайских туристов, такой прогноз озвучивал губернатор Приморья Олег Кожемяко в конце марта.

Между Приморьем и городами Китая сейчас осуществляются автобусные и авиарейсы, в планах возобновить железнодорожное туристическое сообщение.