$77.20+1.3284.25+1.36

Российские туристы готовы добираться за границу любыми рейсами

Россияне покидают страну любыми рейсами ради того, чтобы отдохнуть. Об этом рассказал "Коммерсант".

Российские туристы готовы добираться за границу любыми рейсами
© Banki.loans

Расширение полетных программ и появление стыковочных рейсов повысило зарубежную активность российских туристов. Граждане РФ скупают заграничные туры, несмотря на продолжающие действовать западные санкции.

За годы пандемии россияне настолько истосковались по отдыху за рубежом, что теперь готовы добираться до иностранных курортов даже рейсами с пересадками.

Продажи туров в этом сезоне по отношению к прошлому году увеличились в два раза. Это произошло на фоне роста среднего чека на треть.

На данный момент самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян являются Египет, Турция и ОАЭ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий