Российские туристы готовы добираться за границу любыми рейсами

Россияне покидают страну любыми рейсами ради того, чтобы отдохнуть. Об этом рассказал "Коммерсант".

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Расширение полетных программ и появление стыковочных рейсов повысило зарубежную активность российских туристов. Граждане РФ скупают заграничные туры, несмотря на продолжающие действовать западные санкции.

За годы пандемии россияне настолько истосковались по отдыху за рубежом, что теперь готовы добираться до иностранных курортов даже рейсами с пересадками.

Продажи туров в этом сезоне по отношению к прошлому году увеличились в два раза. Это произошло на фоне роста среднего чека на треть.