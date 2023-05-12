Северный туризм в Красноярском крае бьет рекорды

Север Красноярского края в нынешнем летнем сезоне, согласно числу поступивших заявок, посетит более 12 тысяч туристов. Это самый высокий показатель за последние годы, рассказал «ФедералПресс» специалист норильского МАУ «Центр развития туризма» Илья Буханченко в кулуарах туристического слета «Маевка. Больше, чем путешествие» в Пятигорске.

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«Интерес к Арктике растет каждый год. Приезжих так много, что уже не всегда хватает сервиса, чтобы обеспечить проживание всех желающих», – рассказал он.

Буханченко рассказал, что среди гостей Арктики распространены и семейные поездки, и туры выходного дня, и многодневные путешествия, использование вертолетов, джипов и водных мотоциклов и даже погружение в озеро Лама.

Среди популярных мест для посещения – плато Путорана и Анабар, горы Бырранга, водопады и озера. Председатель КРОО «Федерация спортивного альпинизма Таймыра» Зоя Дробышева добавила, что особым направлением является и спортивный туризм, поскольку на севере Красноярского края недавно несколько маршрутов были зарегистрированы по категории 2Б, благодаря чему здесь стало возможно получить спортивный разряд. «Это уникальная территория. Здесь есть такие горы, которые трудно найти где-либо еще.