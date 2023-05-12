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Группу российских туристов смыло в море огромной волной в Таиланде

На популярном курорте Таиланда группу российских туристов смыло волной со скалы в море. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил портал The Phuket News.

Российских туристов смыло в море огромной волной в Таиланде
© Вечерняя Москва

В материале говорится, что само происшествие случилось на острове Пхукет в прибрежной зоне района Равай сегодняшний утром. Четверо мужчин стояли на прибрежных скалах в лагуне Лем Промтхеп, когда огромная волна обрушилась на них и смыла в море.

Трое россиян смогли выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый мужчина, 32-летний Юрий Стоян, пропал без вести.

В настоящее время в районе исчезновения российского туриста осуществляются поисковые работы с участием спасательной группы, прибывших добровольцев и частных квадрокоптеров с камерами видеонаблюдения, говорится в статье.

В конце прошлого года на острове Пхукет было найдено тело туристки из России, которая пропала 20 октября. По словам генкосула РФ в городе Пхукет Владимира Соснова,тело россиянки обнаружили примерно в километре от места, где она могла войти в воду и где на берегу остались ее личные вещи.

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