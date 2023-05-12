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Куда из Петербурга дешевле всего слетать в заграничный отпуск летом 2023-го

Самыми дешевыми направлениями для летнего отпуска у петербуржцев традиционно остаются страны ближнего зарубежья. Это Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Киргизия, рассказывают аналитики сервиса «Купибилет».

Куда из Петербурга дешевле слетать за границу летом 2023-го
© unsplash.com

«Среди более дорогих, но безумно красивых и все еще популярных у россиян: Индонезия, Таиланд, Доминикана и Шри-Ланка. В среднем билеты туда-обратно начинаются от 100 тыс. руб.» – сообщила руководитель продуктового маркетинга сервиса «Купибилет» Анна Ваганова.

При этом Турция попала одновременно в топ самых бюджетных и дорогих туров, пишут РБК. Например, за бюджетный тур в июне в Анталью с трехзвездочным отелем без питания можно отдать 115 тыс. руб. Хотя в Турции предлагают и поездки стоимостью более миллиона рублей за семь ночей в пятизвездочном отеле.

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