Куда из Петербурга дешевле слетать за границу летом 2023-го

«Среди более дорогих, но безумно красивых и все еще популярных у россиян: Индонезия, Таиланд, Доминикана и Шри-Ланка. В среднем билеты туда-обратно начинаются от 100 тыс. руб.» – сообщила руководитель продуктового маркетинга сервиса «Купибилет» Анна Ваганова.

При этом Турция попала одновременно в топ самых бюджетных и дорогих туров, пишут РБК. Например, за бюджетный тур в июне в Анталью с трехзвездочным отелем без питания можно отдать 115 тыс. руб. Хотя в Турции предлагают и поездки стоимостью более миллиона рублей за семь ночей в пятизвездочном отеле.