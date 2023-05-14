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В горах Сочи откроют четыре новых пеших турмаршрута

На горном курорте "Роза Хутор" летом 2023 года откроют четыре новых маршрута для пешеходного туризма. Всего туристам будут доступны 24 пеших тропы общей протяженностью более 110 км, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Сочи.

В горах Сочи откроют четыре новых пеших турмаршрута
© Unsplash

"На курорте "Роза Хутор" будет работать 24 пеших тропы протяженностью более 110 км, из них четыре - совершенно новые. Все маршруты классифицированы на три категории в зависимости от сложности: зеленые - легкие, синие - средние и красные - наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. Таким образом, в этом летнем сезоне сделан фокус на возможности самостоятельного планирования похода в горы", - говорится в сообщении.

По данным администрации города, все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Каждый маршрут имеет свою особенность - например, тропа "100 пихт", на которой растут пихты Нордмана, проложена через реликтовый лес и сноупарк с необычными деревянными фигурами, а тропа "Путь тритона" проходит у озера краснокнижных тритонов.

Как отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш, туристы смогут самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант маршрута по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте. "На всем протяжении обновлена навигация, чтобы туристы могли легко ориентироваться. Таким образом, горы становятся точкой притяжения наших гостей не только в активный зимний сезон, но и летний, который продолжается обычно до ноября", - приводятся в сообщении слова Ярыша.

Пройти маршруты можно как самостоятельно, так и в сопровождении гидов-инструкторов.

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