В Тайланде предложили увеличить число русскоговорящих гидов

"Сейчас существует достаточно гидов, говорящих на английском и китайском языках: примерно от 20 до 30 тысяч англоговорящих гидов и не менее десяти тысяч гидов, говорящих на китайском языке. Но мы вынуждены признать, что нам не достает кадров, владеющих другими языками, такими как польский, русский и корейский", - говорится в материале.