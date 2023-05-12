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В Тайланде предложили увеличить число русскоговорящих гидов

Ассоциация профессиональных гидов Таиланда вынесла предложения для улучшения туризма в стране. В частности, предлагается увеличить число экскурсоводов, которые владеют русским языком, передает издание Thaiger.

В Тайланде предложили увеличить число русскоговорящих гидов
© Газета.Ru

"Сейчас существует достаточно гидов, говорящих на английском и китайском языках: примерно от 20 до 30 тысяч англоговорящих гидов и не менее десяти тысяч гидов, говорящих на китайском языке. Но мы вынуждены признать, что нам не достает кадров, владеющих другими языками, такими как польский, русский и корейский", - говорится в материале.

При этом отмечается, что число нелегальных гидов вызвано нехваткой рабочей силы.

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