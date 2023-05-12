Туристам в Шри-Ланке пришлось откупаться едой от разъяренного слона
Российским путешественникам пришлось откупаться едой от разъяренного слона, который напал на их туристический автобус в Шри-Ланке.
Сначала пассажиры восприняли угрозу несерьезно. Они начали снимать происходящее на видео и даже умиляться поведению животного. Однако голодный слон решил доказать, что он не шутит.
Зверь принялся раскачивать транспортное средство хоботом, после чего вовсе разбил стекло в двери автобуса. Напуганным туристам пришлось выбросить из окна пакет с едой. Получив желаемое, слон моментально утратил интерес к людям, передает РЕН ТВ.