Туристам в Шри-Ланке пришлось откупаться едой от разъяренного слона

Российским путешественникам пришлось откупаться едой от разъяренного слона, который напал на их туристический автобус в Шри-Ланке.

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Сначала пассажиры восприняли угрозу несерьезно. Они начали снимать происходящее на видео и даже умиляться поведению животного. Однако голодный слон решил доказать, что он не шутит.