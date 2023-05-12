Пассажир захотел раньше всех покинуть самолет и устроил скандал

Пассажир рейса American Airlines захотел покинуть самолет раньше всех и устроил скандал с тремя женщинами. Инцидент попал на видео очевидца, которое публикует Daily Mail .

По информации издания, самолет летел из Шарлотты, Северная Каролина, в Форт-Лодердейл, Флорида. Сразу после посадки в городе прибытия сидевший в хвосте лайнера мужчина в золотистой куртке стал расталкивать попутчиков в проходе, чтобы подойти к выходу. Когда они сделали ему замечание, пассажир начал грубо разговаривать и заявил, что «сам устанавливает правила».