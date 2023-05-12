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Болгария изменила правила въезда для туристов с многократными шенгенскими визами

Решением Совета министров Болгарии были внесены изменения в правила посещения страны туристами с многократными шенгенскими визами. Соответствующая новость и текст документа опубликованы на портале «Държавен вестник».

Болгария изменила правила въезда для одной категории туристов
© Unsplash

Согласно нововведениям, въезд в республику по неоткрытому шенгену обладателям мультивизы теперь запрещен. Чтобы посетить Болгарию, турист должен хотя бы раз посетить одно из государств, входящих в Шенгенскую зону, хотя само государство не состоит в ней.

Чек-лист: какие документы нужны для оформления шенгенской визы

Напомним, аналогичные правила для путешественников начали действовать в отношении Румынии и Кипра. С визами этих стран также можно въехать в Болгарию, но только после посещения страны, которая выдала документ.

Ранее мы писали об ограничениях в выданных шенгенских визах.

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