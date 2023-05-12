В Москве произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в пятницу, 12 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписания» .

Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета. В Домодедово задержано отправление еще семи лайнеров, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.