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В Москве произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в пятницу, 12 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписания».

В Москве произошла массовая отмена рейсов
© Lenta.ru

Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета. В Домодедово задержано отправление еще семи лайнеров, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

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