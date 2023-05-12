Иерусалим стал лучшим направлением для летнего отдыха

По информации сервиса ClubMed, главное достоинство столицы Израиля — почти полное отсутствие дождей летом и долгий световой день. Однако судя по результатам опроса, местные жители сами стремятся покинуть Иерусалим летом, перебираясь на время в более прохладные локации.