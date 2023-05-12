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Иерусалим стал лучшим направлением для летнего отдыха

Первую строчку рейтинга самых привлекательных мест для летнего отдыха занял Иерусалим, набрав 74,2 из 100 баллов.

Иерусалим стал лучшим направлением для летнего отдыха
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По информации сервиса ClubMed, главное достоинство столицы Израиля — почти полное отсутствие дождей летом и долгий световой день. Однако судя по результатам опроса, местные жители сами стремятся покинуть Иерусалим летом, перебираясь на время в более прохладные локации.

Например, эти жители предпочитают отправиться в Лондон, Амстердам, Париж и Вену.

Вторую строчку занимает город Марракеш в Марокко, а серебро взял индийский штат Гоа.

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