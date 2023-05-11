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Туристам из Перми предложили автобусные туры в Турцию

Пермские туроператоры предлагают своим клиентам автобусные туры через Грузию в турецкую Аланью. Путешественники проведут в общей сложности 7 дней в пути и еще 10 – на курорте.

Туристам из Перми предложили автобусные туры в Турцию
© tourdom.ru

В сезоне-2023 первый рейс запланирован на 12 мая, автобус отправится из Перми вечером. Маршрут пролегает через несколько российских городов, по территории Грузии и завершается на автовокзале в Манавгате и рядом с торговым центром в Конаклы. Из-за длительности переезда организаторы установили возрастные ограничения: детям младше 7 лет и лицам старше 70 в бронировании будет отказано.

Стоимость дороги составит 21–24 тыс. руб. за человека, в зависимости от даты выезда. Следующий тур намечен на середину сентября. Отель в Турции и медстраховка выбираются и оплачиваются отдыхающими отдельно. По окончании проживания в гостинице туристы собираются в месте прибытия и отправляются обратно в Россию.

Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» неоднозначно отреагировали на такое предложение. Некоторые подписчики категорично заявили, что не отправились бы в такой дальний путь на автобусе: «Даже бесплатно не поехала бы». Другие, наоборот, проявили интерес к подобным маршрутам: «Боюсь самолётов, а в Турцию хочется».

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