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Какие города России являются самыми популярными у туристов

Этим летом многие россияне решили отдохнуть на Родине. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, на какие направления увеличился спрос.

Какие города России являются самыми популярными у туристов
© РИА "ФедералПресс"

Больше всего желающих отдохнуть во Владикавказе. Спрос на это направление за год вырос в 5 раз. Второе и третье места в этом списке занимают Пермь и Самара. По сравнению с прошлым годом количество бронируемых гостиниц там возросло в 4 раза. Не забывают люди и о столице Урала – Екатеринбурге. Спрос на отели в этом городе увеличился в 3,7 раза за год. Примерно такой же показатель и у Иркутска – гостиницы бронируют в 3,3 раза больше. Также туристы начали интересоваться Ессентуками и Красноярском. В этих городах стали оформлять бронь на места проживания в 3 раза чаще. Пользуются спросом также Мурманск и Махачкала. Этим летом туда отправится в 2,3 и в 2,5 раза соответственно больше туристов. Высокий уровень брони в отелях отмечается также у Анапы, Кирова, Барнаула и Лазаревского. В начале лета туда отправятся в 2 раза больше туристов. В 1,7 раза выросла популярность Витязево и Пятигорска. В 1,5 раза увеличился поток туристов в Смоленск, Новороссийск, Сортавалу, Горно-Алтайск и Грозный, пишет RT. Ранее «ФедералПресс» сообщал, куда дешевле всего лететь за границу из Санкт-Петербурга. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / globallookpress.com

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