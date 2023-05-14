Какие города России являются самыми популярными у туристов
Этим летом многие россияне решили отдохнуть на Родине. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, на какие направления увеличился спрос.
Больше всего желающих отдохнуть во Владикавказе. Спрос на это направление за год вырос в 5 раз. Второе и третье места в этом списке занимают Пермь и Самара. По сравнению с прошлым годом количество бронируемых гостиниц там возросло в 4 раза. Не забывают люди и о столице Урала – Екатеринбурге. Спрос на отели в этом городе увеличился в 3,7 раза за год. Примерно такой же показатель и у Иркутска – гостиницы бронируют в 3,3 раза больше. Также туристы начали интересоваться Ессентуками и Красноярском. В этих городах стали оформлять бронь на места проживания в 3 раза чаще. Пользуются спросом также Мурманск и Махачкала. Этим летом туда отправится в 2,3 и в 2,5 раза соответственно больше туристов. Высокий уровень брони в отелях отмечается также у Анапы, Кирова, Барнаула и Лазаревского. В начале лета туда отправятся в 2 раза больше туристов. В 1,7 раза выросла популярность Витязево и Пятигорска. В 1,5 раза увеличился поток туристов в Смоленск, Новороссийск, Сортавалу, Горно-Алтайск и Грозный, пишет RT. Ранее «ФедералПресс» сообщал, куда дешевле всего лететь за границу из Санкт-Петербурга. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / globallookpress.com