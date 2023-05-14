Какие города России являются самыми популярными у туристов

Больше всего желающих отдохнуть во Владикавказе. Спрос на это направление за год вырос в 5 раз. Второе и третье места в этом списке занимают Пермь и Самара. По сравнению с прошлым годом количество бронируемых гостиниц там возросло в 4 раза. Не забывают люди и о столице Урала – Екатеринбурге. Спрос на отели в этом городе увеличился в 3,7 раза за год. Примерно такой же показатель и у Иркутска – гостиницы бронируют в 3,3 раза больше. Также туристы начали интересоваться Ессентуками и Красноярском. В этих городах стали оформлять бронь на места проживания в 3 раза чаще. Пользуются спросом также Мурманск и Махачкала. Этим летом туда отправится в 2,3 и в 2,5 раза соответственно больше туристов. Высокий уровень брони в отелях отмечается также у Анапы, Кирова, Барнаула и Лазаревского. В начале лета туда отправятся в 2 раза больше туристов. В 1,7 раза выросла популярность Витязево и Пятигорска. В 1,5 раза увеличился поток туристов в Смоленск, Новороссийск, Сортавалу, Горно-Алтайск и Грозный, пишет RT. Ранее «ФедералПресс» сообщал, куда дешевле всего лететь за границу из Санкт-Петербурга. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / globallookpress.com