Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт «колхозным»

Российский турист, отдохнувший в Архызе, перечислил главные разочарования от поездки, назвав курорт «совершенно колхозным». Его рассказ публикует «Тинькофф журнал».

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По словам мужчины, он давно катается на сноуборде и побывал на всех главных горнолыжных курортах России: Красной Поляне, Эльбрусе, Шерегеше и Хибинах.

«Архыз оставался неохваченным. Решил это исправить и поехал туда вместе с супругой в новогодние каникулы. Купились на красивые фото в соцсетях. Как выяснилось позже, курорт выглядит совсем иначе, а удачные снимки можно сделать только с определенных немногочисленных ракурсов», — рассказал читатель журнала.

Основным недостатком Архыза россиянин назвал отсутствие инфраструктуры, «особой атмосферы и классных тусовок».

«На горнолыжные курорты ездят не только ради катания, но и чтобы пожить в красивом шале, потанцевать под хорошую музыку, насладиться видами», — отметил турист.

Парень признался, что они с женой ехали за «зимней сказкой», однако оказались совершенно не готовы к тому, что попадут «на русский юг образца 90-х годов».

«Здесь построили современный подъемник и сделали трассы, но все подножие склона усыпано шашлычными, сувенирными лавками и детскими аттракционами. Получился совершенно колхозный курорт, — высказался путешественник. — Совершенно не тот антураж, что в других горнолыжных местах».

Еще одним минусом курорта турист посчитал недостаточное количество снега и скучные трассы. Любителям внетрассового катания, по мнению автора публикации, здесь делать нечего.

«Больше мы в Архыз ни ногой. Во всяком случае в ближайшие пять лет. Курорт развивается, и, возможно, со временем что-то изменится, но сейчас не рекомендую это место никому», — заключил он.