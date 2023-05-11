$75.88-0.8182.89-1.26

Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт «совершенно колхозным»

Российский турист, отдохнувший в Архызе, перечислил главные разочарования от поездки, назвав курорт «совершенно колхозным». Его рассказ публикует «Тинькофф журнал».

Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт «колхозным»
© Lenta.ru

По словам мужчины, он давно катается на сноуборде и побывал на всех главных горнолыжных курортах России: Красной Поляне, Эльбрусе, Шерегеше и Хибинах.

«Архыз оставался неохваченным. Решил это исправить и поехал туда вместе с супругой в новогодние каникулы. Купились на красивые фото в соцсетях. Как выяснилось позже, курорт выглядит совсем иначе, а удачные снимки можно сделать только с определенных немногочисленных ракурсов», — рассказал читатель журнала.

Основным недостатком Архыза россиянин назвал отсутствие инфраструктуры, «особой атмосферы и классных тусовок».

«На горнолыжные курорты ездят не только ради катания, но и чтобы пожить в красивом шале, потанцевать под хорошую музыку, насладиться видами», — отметил турист.

Парень признался, что они с женой ехали за «зимней сказкой», однако оказались совершенно не готовы к тому, что попадут «на русский юг образца 90-х годов».

«Здесь построили современный подъемник и сделали трассы, но все подножие склона усыпано шашлычными, сувенирными лавками и детскими аттракционами. Получился совершенно колхозный курорт, — высказался путешественник. — Совершенно не тот антураж, что в других горнолыжных местах».

Еще одним минусом курорта турист посчитал недостаточное количество снега и скучные трассы. Любителям внетрассового катания, по мнению автора публикации, здесь делать нечего.

«Больше мы в Архыз ни ногой. Во всяком случае в ближайшие пять лет. Курорт развивается, и, возможно, со временем что-то изменится, но сейчас не рекомендую это место никому», — заключил он.

Ранее российская туристка посетила Дагестан и рассказала о главных разочарованиях от путешествия. Девушка отметила, что больше всего ее расстроили «отвратные» гостиницы в горах, где часто отключают воду, непродуманные экскурсии и скучный гид.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий