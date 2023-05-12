Цены на туры в Турцию после майских праздников пошли вниз

После майских праздников турагенты наблюдают падение цен на туры в Турцию с вылетами из Москвы в ближайшие дни. «Я бы не сказал, что прайсы прямо рухнули, но значительное снижение наблюдается, включая отели уровня 5* делюкс», – говорит руководитель сети Travel Times Георгий Томаев.

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«Туроператоры поставили много самолетов, и, видимо, не рассчитали. Чтобы загрузить рейсы, приходится снижать цены», – говорит директор по развитию TravelATA Виталий Комиссаров.

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Впрочем, надо иметь в виду, что на коррекцию повлиял и более привлекательный курс. Если 12 апреля доллар стоил более 82 руб., то сегодня – 75.

В частности, на 40 тыс. руб. упала стоимость недельного тура на двоих с проживанием в популярном отеле Akka Antedon 5* (Бельдиби) с вылетом 14–15 мая. В апреле аналогичный вариант обошелся бы в 130 тыс., сейчас он стоит 90. Здесь и далее рассматриваем туры на двоих длительностью 8 дней с вылетом из Москвы в мае.

Более чем наполовину (на 56%) снизилась стоимость тура в Belek Beach Resort 5*. В марте тур с вылетом 20 мая можно было забронировать за 137 тыс. руб., сейчас – всего за 78 тыс.

На 27 тыс. руб. подешевел тур с размещением в Alva Donna: в апреле он предлагался за 153 тыс. руб., сейчас – за 126.

Корректируют тарифы и сами отели. «Спецпредложения на май выпустили гостиницы сети Kirman, – отметила руководитель международных проектов “Слетать.ру” Любовь Воронина. – 8-дневный тур в Kirman Leodokia 5* с вылетом 18 мая можно забронировать сейчас за 126 тыс. руб. на двоих, в апреле подобный турпакет стоил 190 тыс.».

Тенденция особенно заметна на заезды в ближайшие даты. Но цены на туры с размещением в VIP-отелях начали падать и на вылеты в июне.

«Rixos Premium Belek на семью из двоих взрослых и двоих детей еще месяц назад стоил 935 тыс. руб., сейчас аналогичный турпакет можно купить за 750 тыс.», – привел пример Георгий Томаев.

Специалист отметил, что практически все туроператоры значительно снизили тарифы на свои базовые пятизвездочные гостиницы на весь летний сезон.