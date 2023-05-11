На Байкале ждут расцвета туризма

В ближайшие годы на Байкале вырастет поток туристов, приезжающих с целью лечения или буддистского паломничества. Таким мнением с «ФедералПресс» поделилась победитель конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» 2016 года Дарима Тогошеева в кулуарах проходящего в эти дни в Пятигорске турслета «Маевка. Больше, чем путешествие».

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«До сих пор туризм на Байкал ассоциируется в основном с Иркутском. Со стороны Бурятии он пока недооценен, однако интерес растет благодаря присутствию у нас национальной айдентики», – поделилась она.

Одной из составляющих является народная медицина, включающая лечебное голодание, детокс-программы, акупунктуру, национальные виды массажа и многое другое.

«Если западный подход заключается в том, что при головной боли человеку выписывают таблетку, которая должна подействовать как можно быстрее, то восточная медицина лечит не симптомы, а причину болезненного состояния», – пояснила она.