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На Байкале ждут расцвета медицинского и религиозного туризма

В ближайшие годы на Байкале вырастет поток туристов, приезжающих с целью лечения или буддистского паломничества. Таким мнением с «ФедералПресс» поделилась победитель конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» 2016 года Дарима Тогошеева в кулуарах проходящего в эти дни в Пятигорске турслета «Маевка. Больше, чем путешествие».

На Байкале ждут расцвета туризма
© РИА "ФедералПресс"

«До сих пор туризм на Байкал ассоциируется в основном с Иркутском. Со стороны Бурятии он пока недооценен, однако интерес растет благодаря присутствию у нас национальной айдентики», – поделилась она.

Одной из составляющих является народная медицина, включающая лечебное голодание, детокс-программы, акупунктуру, национальные виды массажа и многое другое.

«Если западный подход заключается в том, что при головной боли человеку выписывают таблетку, которая должна подействовать как можно быстрее, то восточная медицина лечит не симптомы, а причину болезненного состояния», – пояснила она.

Другим направлением развития туризма является паломничество к буддистским святыням. Это направление развивается во многом в связи с ростом интереса к данной религиозной традиции в крупных городах в разных концах страны. Ранее «ФедералПресс» рассказал, что эксперты ожидают развития в РФ железнодорожного туризма.

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