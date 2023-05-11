Туристы заплатили таксисту 29 000 рублей за поездку в отель

По данным источника «Вечерней Москвы», туристы через какое-то время поняли, что их обманули — потому что в среднем по рынку такая поездка стоила бы около 5000 рублей.

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Потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители начали проверку. Облапошивать наивных туристов — довольно популярная тактика. Ранее другой московский таксист довёз американского туриста до отеля за 21 500 рублей. На столько водитель оценил поездку от аэропорта Шереметьево до отеля Marriott на Тверской улице.