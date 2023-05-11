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Два китайских туриста заплатили таксисту 29 000 рублей за поездку из Шереметьево в отель

По данным источника «Вечерней Москвы», туристы через какое-то время поняли, что их обманули — потому что в среднем по рынку такая поездка стоила бы около 5000 рублей.

Туристы заплатили таксисту 29 000 рублей за поездку в отель
© Секрет Фирмы

Потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители начали проверку. Облапошивать наивных туристов — довольно популярная тактика. Ранее другой московский таксист довёз американского туриста до отеля за 21 500 рублей. На столько водитель оценил поездку от аэропорта Шереметьево до отеля Marriott на Тверской улице.

Как только турист осознал свою ошибку, то обратился сперва в агрегатор, а позже и в полицию. А ещё ранее бывший участник КВН Сурен Акопов после вечеринки в московском стриптиз-клубе вызвал такси, а потом оставил в машине 1,27 млн рублей и iPhone 13 Pro. Мужчина, как узнал о пропаже, сразу же обратился в полицию.

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