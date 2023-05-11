Туристы возмущены потерей дня отдыха из-за замены рейса

Изменение времени вылета из Иваново в Сочи огорчило некоторых туристов, купивших туры на российский юг и в Абхазию. О «письмах счастья» от туроператора в редакцию TourDom.ru сообщил один из турагентов: «Вместо 9 утра теперь вылет в 18:10. Люди будут в Сочи в 21:55, а не днем. И некоторым из них потом еще ехать в Анапу и Абхазию. Рейс Nordwind с утренним вылетом вообще-то стоил дороже, чем вечерние в другие дни. И рейс, кстати сказать, не чартерный,а регулярный».

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Судя по системе бронирования на сайте Nordwind, крайний утренний рейс по этому маршруту улетает на этой неделе. Далее – только вечерние. Причем чаще всего под вывеской авиакомпании «Икар». Новостей об изменении полетной программы на официальных ресурсах нет.

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Своим мнением по поводу произошедшего поделились юристы. По мнению руководителя правового департамента Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, важным фактом будет то, какое время и дата вылета зафиксированы в договоре и проездных документах туристов: «Если оно отличается от фактического, то можно надеяться на компенсацию, но небольшую. Причем от авиакомпании, так как рейс регулярный. Здесь идет речь об ответственности за просрочку доставки пассажира в соответствии с Воздушным кодексом РФ – 25 руб. в час за одного пассажира».

А вот взыскать убытки за недополученные услуги в данном случае будет крайне сложно, так как туристы окажутся в отеле в первые сутки даже при заселении ночью или следующим утром: «Теоретически можно попробовать предложить туроператору компенсировать разницу в полсуток. Но на практике компании далеко не всегда идут на уступки, так как формально нарушения нет» – говорит Мария Чапиковская.

По мнению юриста Игоря Косицына, туристы могут надеяться на успех, если имеют достаточную доказательную базу, что турпродукт с утренним рейсом действительно стоил дороже, чем вечерний: «Если люди подтвердят этот факт скриншотами, перепиской или еще каким-либо способом, то они могут рассчитывать на соразмерное уменьшение цены своего тура. Если изменение времени вылета стало причиной неудобств, нарушений прав туристов, то они также могут рассчитывать на компенсацию морального вреда».