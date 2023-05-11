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В Пятигорске дан старт первому турслету путешественников "Маевка"

В Пятигорске открылся первый туристический слет "Маевка. Больше чем путешествие". За четыре дня его участниками станут более тысяч участников и экспертов туриндустрии, заявили "РГ" в пресс-службе АНО "Больше чем путешествие".

В Пятигорске дан старт первому турслету путешественников "Маевка"
© Российская Газета

Пройдет "Маевка" с 10 по 14 мая на территории центра знаний "Машук" и Комсомольской поляне. На событие съехались делегации из Москвы, Алтайского края, Рязанской области, регионов Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа.

"Одна из ключевых целей слета - открыть новый сезон путешествий по стране для молодежи и запустить работу по возрождению культуры пешеходного туризма в России. Сегодня путешествия - важный инструмент продвижения привлекательности регионов среди подрастающего поколения. Через изучение истории, культуры, этнического разнообразия, традиций, ценностей и природного богатства у молодых людей есть возможность своими глазами увидеть и, главное, узнать свою Родину и ее особенности", - заявили в пресс-службе АНО "Больше чем путешествие".

В дни турслета для участников пройдут мастер-классы, открытые панельные дискуссии и семинары, посвященные перспективным направлениям в туризме. Лекции будут читать эксперты в области туризма и путешествий. Также ожидается визит официальных лиц.

Мероприятие проводится Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых" и АНО "Больше, чем путешествие" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи совместно с Российским обществом "Знание", Российским союзом туриндустрии, правительством Ставропольского края и администрацией города Пятигорска.

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