Из Уфы запускаются прямые рейсы на курорты Египта
Авиакомпания Azur Air запускает прямые авиарейсы из Уфы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба аэропорта республики.
Уже с 19 мая откроется полетная программа в Шарм-эль-Шейх, а 27 мая отправится первый рейс в Хургаду.
Вылеты запланированы раз в десять дней, время в пути составит шесть часов. Перевозчик задействует самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пассажиров.
Отмечается, что помимо этих рейсов, летом уфимских туристов будет доставлять в Египет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники