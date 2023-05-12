Из Уфы запускаются прямые рейсы на курорты Египта

Авиакомпания Azur Air запускает прямые авиарейсы из Уфы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба аэропорта республики.

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Уже с 19 мая откроется полетная программа в Шарм-эль-Шейх, а 27 мая отправится первый рейс в Хургаду.

Вылеты запланированы раз в десять дней, время в пути составит шесть часов. Перевозчик задействует самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пассажиров.