Популярная азиатская страна отменит ограничения на въезд

Власти Южной Кореи анонсировали отмену всех действующих ограничений на въезд по COVID-19 для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 июня. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на президента страны Юн Сок Ёля.

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Теперь для посещения популярного азиатского государства туристам больше не понадобятся сертификаты о вакцинации, отрицательные результаты ПЦР-теста и обязательная медицинская страховка.

Кроме того, в республике с 1 июня будет снижена категория опасности коронавируса с «серьезной» до «тревожной»: семидневный период обязательной изоляции для пациентов с COVID-19 будет сокращен до пяти дней.