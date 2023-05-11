Туристический сезон на Иссык-Куле начался раньше обычного

Туристический сезон на побережье Иссык-Куля стартовал раньше обычного. Все благодаря комфортной температуре. Днем в Чолпон-Ате до плюс 20. Какие места можно посетить в одном из самых популярных туристических мест Кыргызстана, узнала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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До лета еще почти месяц, а на Иссык-Куле уже сотни туристов. В этом году жемчужина Кыргызстана готовится принять десятки тысяч гостей. На берегу более 140 пансионатов, пятизвездочных отелей, а также частнех коттеджи. Проживание в самом простом номере в этом году стоит от 1000 сомов, это примерно столько рублей. Есть жилье классом выше.

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«В этом году мы цены не особо подняли. Цены на номера люкс прежние – около восьми тысяч сомов за двоих, цены на номера эконом-класса чуть подорожали, на 5-10%. Несмотря на мировую инфляцию, стараемся придерживать цены, чтобы туристам было у нас комфортно», – сказал директор пансионата Акжолтой Насирдинов.

Культурный центр «Рух Ордо» на побережье озера Иссык-Куль особенно популярен среди туристов. Это комплекс из пяти храмовых сооружений. Они представляют мировые религии.Вблизи озера расположены 10 музеев. Туристов особенно привлекает «Беседка Саякбая Каралаева», посвященная кыргызскому сказителю эпоса «Манас». Сейчас музей посещают сотни туристов в день, большая часть из стран СНГ, а также из Европы. Вход для взрослых с экскурсией – 500 сомов или около 400 рублей. Детям до семи лет вход бесплатный.

«Я просто поражен озером Иссык-Куль и этим комплексом. Какие здесь виды! Я был счастлив увидеть личные вещи писателя Чингиза Айтматова в его доме-музее. Я обязательно вернусь сюда снова», – поделился турист из Германии Дитмар Рингел.

В Кыргызстане действует безвизовый режим более чем с 60 странами мира. Поэтому Иссык-Куль любят и иностранные спортсмены, они приезжают тренироваться. Активные занятия проводят чаще всего в ущельях близ озера. Добраться до горной долины можно на такси за 3 000 сомов или 2 500 тысячи рублей. Также есть трансферы по 250 рублей с человека. Они отправляются с автовокзала Чолпон-Аты в любое время.

«У нас сердце тут лучше качает кислород, гоняет по крови. Тем самым у нас поднимается выносливость, сила. Мы спускаемся в низину, и у нас больше внутренней энергии», – сказала турист из Москвы Юлия Сергеева.