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В России введут новые стандарты по работе с туристами из Китая

Обновленные стандарты по работе с китайскими туристами для российских предприятий сферы туризма будут зарегистрированы в мае текущего года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В России введут новые стандарты по работе с туристами из Китая
© РИА Новости

«В мае 2023 года будут зарегистрированы и опубликованы обновленные стандарты по работе с китайскими туристами для различных предприятий РФ, работающих в области туризма. Разработчик стандартов — ассоциация „Мир без границ“, — говорится в сообщении АТОР.

Как пояснили в «Мире без границ», стандарты заменят ранее существовавшую в России систему добровольной сертификации China Friendly. Они разработаны для многих видов туристических услуг: услуг отелей, торговых предприятий, объектов питания и показа. В мае 2023 года «Мир без границ» разместит стандарты на своих интернет-ресурсах. Они будут находиться в открытом доступе, и каждый желающий сможет с ними ознакомиться.

Стандарты были адаптированы и улучшены в соответствии с текущей ситуацией в стране и мире, эпидемиологической обстановкой. В дальнейшем они могут корректироваться по согласованию с китайской и российской сторонами в зависимости от тенденций рынка. «Мир без границ» будет выдавать организациям свидетельство соответствия стандартам China Friendly. Информация о его наличии будет отображаться на платформе China Friendly Chat, которая заработает в июне этого года, рассказали в АТОР.

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