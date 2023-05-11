В России введут новые стандарты по работе с туристами из Китая

Обновленные стандарты по работе с китайскими туристами для российских предприятий сферы туризма будут зарегистрированы в мае текущего года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В мае 2023 года будут зарегистрированы и опубликованы обновленные стандарты по работе с китайскими туристами для различных предприятий РФ, работающих в области туризма. Разработчик стандартов — ассоциация „Мир без границ“, — говорится в сообщении АТОР.

Как пояснили в «Мире без границ», стандарты заменят ранее существовавшую в России систему добровольной сертификации China Friendly. Они разработаны для многих видов туристических услуг: услуг отелей, торговых предприятий, объектов питания и показа. В мае 2023 года «Мир без границ» разместит стандарты на своих интернет-ресурсах. Они будут находиться в открытом доступе, и каждый желающий сможет с ними ознакомиться.