Туриндустрия Дагестана готовится встретить в новом сезоне рекордное число туристов

В длинные майские праздники Дагестан оказался в числе самых посещаемых мест РФ. Россияне начинают открывать для себя красоту этих мест. У корреспондента ГлагоL Ивана Илюхина была возможность оценить новое туристическое направление. Официальный прогноз на нынешний сезон — рекордные 2 млн туристов. Хотя местные гиды уверяют, что ещё в прошлом году только из аэропорта Махачкалы они встретили значительно больше путешественников.

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Трудно спорить, что Дагестану ещё нужно очень серьёзно подтянуться в данной сфере. Но очень импонирует то, что люди, занятые в этой новой для этого колоритного горного края индустрии, осознают это и готовы многое менять и меняться сами.

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На одной из локаций под Дербентом туристов встретило чистое море, песок и огромное количество машин с туристами. Здесь в 90-е годы оказалось брошенным детище масштабного проекта — ракетоносец-экраноплан «Лунь». Теперь его превратили в экспонат на берегу моря. И экскурсовод в общей канве рассказа сообщил, что уже через полгода это место будет не узнать.

Здесь планируется большая парковая зона и музей военной техники патриотической направленности под открытым небом.

«А начнем с обустройства туалетов, знаем, что эту проблему надо решать во многих туристических местах», — честно обозначил он самую острую проблему туристической инфраструктуры Дагестана.

В этом смысле здесь и правда есть что решать. Одна кабинка любого придорожного кафе вряд ли в состоянии справиться с наплывом туристических групп. Особенно в высокий сезон. Даже на раскрученной популярной локации — самый высокогорный аул Дагестана Гамсутль — у подножия тропы туристов встречает одинокий туалет с дыркой и очередь.

Но что порадовало — вокруг довольно чисто, видно, что за общим порядком здесь следят.

Бархан Сары-Кум, несмотря на огромное количество туристов, встретил чистейшим, словно просеянным, песком.

Кто-то из туристов сказал об этом экскурсоводу. Ее лицо посветлело.

«Вы заметили? Спасибо! Мы очень стараемся. Перед началом туристического сезона все гиды по собственной инициативе специально собрались вместе, забирались даже на самую высокую туристическую точку Гамсутль, чтобы убрать мусор и привести всё в порядок. Мы хотим, чтобы Дагестан встречал туристов не только красотой, но и чистотой», - сказала Виолетта Пудова, экскурсовод.

Поддержал коллегу и ещё один экскурсовод по имени Нуратдин.

«С чем-то пока не справляемся, признаю. Но мы шагаем семимильными шагами. Очень рады туристам, нам есть, что показать! Дагестан по красоте и самобытности ни в чем не уступает другим пока еще более раскрученным туристическим местам. Наша задача — подтянуть все остальное. И мы делаем это», сказал Нуратдин, экскурсовод.

Дагестан неповторим — это правда. Причем, настолько, что возникающие огрехи и минусы с лихвой компенсируются увиденным. Здесь более 50 охраняемых природных зон. На серпантинах горного кластера даже нет ни одной одинаковой горы — плюшевые, скалистые, со снежными вершинами. Там даже террасам, по мнению китайских ученых, 5 тысяч лет.