Промышленный туризм станет инвестицией

Акселератор "Открытая промышленность", организованный Агентством стратегических инициатив, стал местом обсуждения новых идей развития туризма как в столицах регионов, так и в глубинке. И федеральные, и региональные эксперты пришли к единому выводу: проблем в становлении, по сути, новой отрасли - промышленного туризма - можно обозначить немало, но это не повод сворачивать деятельность в этом направлении.

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Сами представители бизнес-сообщества, которые приняли решение организовать экскурсии как в отдельные цеха, так и на предприятия в целом, подчеркивают: каким бы затратным ни был промышленный туризм, это, по большому счету, инвестиция. "РГ" выяснила, чего предприниматели ждут от этих вложений.

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Начало начал

Три года назад на первом всероссийском форуме, посвященном промышленному туризму, чиновники и владельцы турагентств, руководители заводов и фабрик, фермеры и хозяева небольших производственных цехов отмечали, что развитию отрасли мешает масса барьеров. Сомневались даже в том, стоит ли выделять промтуризм как отдельную сферу деятельности, которая объединила и промышленность, и образовательные программы, и некий развлекательный аспект.

"Не каждое предприятие сможет открыть свои двери для желающих", - подчеркивали скептики и перечисляли массу причин. Они говорили о том, что человеку непосвященному будет сложно понять, какие процессы проходят буквально на глазах на том же горно-обогатительном комбинате, производстве продуктов питания, высокотехнологичных заводах, где выпускают сложные механизмы, технику, собирают машины. Наконец, это попросту небезопасно как для производства, так и для туриста: кто знает, как поведут себя люди в незнакомой обстановке перед конвейером. Да и кто будет разрабатывать экскурсионную программу? Сотрудники предприятий "не тому учились", а профессиональные гиды не знают тонкостей производства. А сувениры? А фото? Как быть с ними на так называемых режимных объектах? Словом, проблемы можно было бы перечислять бесконечно. Да только на все эти вопросы ответили те, от кого этого меньше всего ждали.

Прошло совсем немного времени. Первые экскурсии в Курской области начали проводить на Михайловском горно-обогатительном комбинате и Курской атомной электростанции. Объекты "режимнее", с еще более строгими требованиями безопасности и сложными для понимания внутренних процессов найти едва ли возможно. Однако именно они стали первопроходцами промтуризма в регионе и задали тон другим предприятиям. Тогда многие представители бизнес-сообщества, участники форума сделали для себя один вывод: "Если уж на АЭС есть экскурсия, то мы у себя точно можем ее организовать".

Себя показать

Первая цель, которую преследовали крупные градообразующие предприятия, - развенчать два мифа о собственных производствах. Первый - о том, что высокотехнологичной промышленности в России нет, второй - о вопиющем вреде их производств для экологии. Во многом именно поэтому экскурсии начали проводить на площадках металлургического холдинга "Металлоинвест". Его гендиректор Назим Эфендиев теперь отмечает, что именно промтуризм дал возможность показать производство, которым можно гордиться.

В Курской области на Михайловском ГОКе действуют несколько экскурсионных маршрутов, а в Белгородской можно посетить Оскольский электрометаллургический комбинат

- Это возможность показать жителям наших регионов, гостям из разных городов России, как мы добываем руду на месторождениях знаменитой Курской магнитной аномалии, познакомить с уникальными для нашей страны зелеными технологиями прямого восстановления железа, - отметил он. - На наших предприятиях действует несколько туристических маршрутов. Мы убеждаемся в том, что наши производственные площадки вызывают чувство гордости за Россию, за современные индустриальные предприятия и прежде всего за людей - профессионалов инженерных и рабочих профессий.

В Курской области на Михайловском ГОКе имени Андрея Варичева сейчас действуют несколько экскурсионных маршрутов, а в Белгородской можно посетить Оскольский электрометаллургический комбинат. Летом туристов намерены принять и на Лебединском ГОКе.

В Липецкой области точкой притяжения для туристов ожидаемо стала федеральная особая экономическая зона "Липецк". В рамках акселератора даже прозвучало, что там проводили экскурсии буквально каждый день еще задолго до того, как прозвучало само сочетание слов "промышленный туризм". Одна из первых ОЭЗ в стране принимает потенциальных резидентов и партнеров очень часто, и это неудивительно. Мало кто знает, но именно в липецкой ОЭЗ производят краски, которыми окрашен каждый третий автомобиль в мире, поролон для трети российских диванов и вентиляционные системы, которыми пользуются на космодромах Плесецк, Восточный и Байконур. Туристам показывают здесь и разные предприятия, и саму ОЭЗ как площадку, которая позволила привлечь 56 резидентов более чем из полутора десятков стран мира.

- Нам есть что показать тем, кто приезжает с экскурсиями в ОЭЗ "Липецк". В этом году мы отмечаем 18 лет успешного функционирования. За эти годы мы создали уникальную инфраструктуру, построили Центр управления сетями, активно работаем над привлечением новых инвесторов, которые строят современные заводы и создают рабочие места, - отметил гендиректор ОЭЗ Александр Базаев.

По итогам Акселератора "Открытая промышленность" ОЭЗ "Липецк" стала победителем в номинации "ПРОМбизнес" благодаря лучшей промышленной экскурсии для продвижения предпринимателей. Впрочем, как отметили в самой ОЭЗ, популяризация площадки не единственная важная цель экскурсионной программы. На каждом предприятии-резиденте заинтересованы в новых молодых кадрах, и именно поэтому заводы с самым высокотехнологичным оборудованием открывают двери в свои цеха, выделяют специальных сотрудников в качестве гида и стараются показать не только производственные успехи, но и условия труда.

Мифы и реальность

Несмотря на всю сложность организации, экскурсии проводят в первую очередь для школьников и студентов. Конечно, как признаются сами предприниматели, это очень сложно с точки зрения и безопасности, и контента. Детям нужны игра, впечатления, фотосессии и вкусности. Не работа, а вечный праздник. Именно это настроение и стараются создавать для юных промтуристов.

- Большая часть наших экскурсантов - дети, которых мы в будущем ждем в нашей команде. Мы рассказываем ребятам, что современная шахта - это не кирка и лопата, а подземный Wi-Fi, машинное зрение и высокий уровень безопасности. Они могут примерить на себя шахтерский фонарь и самоспасатель, побывать на фабрике обогащения сырья, стать свидетелями запуска маркшейдерского квадрокоптера, а также угоститься горняцким обедом - шахтерским "тормозком", - отмечает генеральный директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.

Это потом, повзрослев, нынешние туристы поймут, насколько важны все детали шахтерской работы, пока же пусть их просто привлечет нечто заманчивое, похожее на шоу. И как бы затратно это ни было в организационном и финансовом плане - ведь, как правило, стоимость экскурсий не предполагает прибыли для предприятия, - бизнес все равно идет на это. Промышленники называют промтуризм вложением в будущее: сегодня дети видят шоу в производственных цехах - годы спустя они начнут здесь работать сами.