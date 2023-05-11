В каких регионах ожидают роста круизного туризма

В круизном сезоне-2023 принимающие туристические теплоходы верхневолжские регионы ожидают увеличения числа речных круизов и судозаходов.

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К примеру, в Тверской области только за первые дни навигации, с 29 апреля по 1 мая, по данным регионального Минтуризма, Тверь и Калязин приняли 12 многопалубных теплоходов. В частности, в майские праздники свой первый круиз по маршруту Москва - Тверь совершил туроператор FUN&SUN на теплоходе "Нижний Новгород". Загрузка судна, сообщает Минтуризма, составила 100 процентов.

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- Тверь стала первым городом, который включили в новый туристический продукт компании. Пассажиры первого круиза познакомились с достопримечательностями столицы Верхневолжья, где теплоход остановился на целый день. Проект реализован совместно с судоходной компанией "Водоходъ". В этом сезоне ожидаются еще два захода FUN&SUN в Тверскую область, - сообщили в ведомстве.

Причем руководство области поставило задачу увеличивать количество заходов круизных судов в порты региона, а также число гостей, посещающих тверские города по воде. Благодаря росту в стране объемов внутреннего туризма в целом, а также усилиям самой области это получается. Так, по итогам 2022 года количество судозаходов в Тверскую область выросло на 17 процентов - до 399. В этом сезоне здесь планируют принять 434 теплохода. Причем лидер в сегменте тверского круизного туризма отнюдь не столица области, а город Калязин, где в прошлом году причалили 242 речных лайнера. Тогда как в самой Твери вставали на стоянку 155 теплоходов.

Чтобы территория получала от круизов "больше экономики", а путешественники - впечатлений, в регионе, рассказывают в департаменте туризма, продолжат работать над увеличением времени стоянки теплоходов. Оно и сегодня уже немаленькое: если раньше это были два - три часа, то сегодня - семь - девять. И это позволяет прибывшим, допустим, в Тверь путешественникам не только погулять по городу, но и съездить за его пределы - побывать на маршруте "Государева дорога", в Торжке или усадьбе Берново в Старицком округе. В Калязине прогулка тоже не ограничивается лишь осмотром местных достопримечательностей, главная из которых - недавно отреставрированная затопленная колокольня. Туристы могут побывать в более отдаленных музеях и даже на фермах.

Время стоянки позволяет путешественникам не только погулять по Твери, но и съездить за ее пределы

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