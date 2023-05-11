Мировой туризм почти достиг доковидного уровня

Показатели мирового туризма почти достигли доковидного уровня, Россия отстает
В первом квартале 2023 года число туристических поездок в мире в 2 раза превысило показатели 2022-го, а количество международных путешественников достигло 80% от уровня 2019-го, последнего доковидного года. Об этом сообщили во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
При этом рост турпотоков происходит крайне неравномерно по регионам планеты. Если Ближний Восток продемонстрировал 15%-ную положительную динамику к 2019 году, Европа достигла 90% от доковидных показателей, Африка и Америка – 88 и 85% соответственно, то туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще далек от полного восстановления. «Мы фиксируем 54% от допандемийного уровня, но эта восходящая тенденция должна ускориться сейчас, когда большинство направлений, особенно Китай, вновь открылись», – отметили эксперты UNWTO.
Что касается российского туристического рынка, то он, по мнению экспертов, восстанавливается медленнее мирового. И тому есть объективные причины. «В отличие, к примеру, от европейских российские туристы сталкиваются с волатильностью валют, ограничением авиаперевозок, с проблемами при оплате услуг», – объяснил TourDom.ru вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.
В целом рынок в России показывает разнонаправленную динамику: одни сектора развиваются лучше, другие – наоборот. «По въездному туризму мы имеем показатель минус 95% от допандемийного уровня. Проблема тут в транспортной доступности, дорогих перелетах, визовых ограничениях и т. д. Если в 2019 году Россию посетило 3,5 млн иностранных туристов-«пакетников», то в прошлом – всего 200 тыс.», – привел пример вице-президент РСТ.
С другой стороны, внутренний туризм, по его словам, восстановился на 90%, где-то просел, как в Крыму, а где-то превысил показатели 2019 года, например в Краснодарском крае. Что касается выездного туризма, то и здесь доковидного уровня Россия не достигла. В некоторые страны турпоток увеличился – в ОАЭ, Турцию, Мальдивы... С другой стороны, для россиян закрыта Европа. «И получается, что допандемийных показателей нам достичь будет очень сложно. Судите сами: если в 2019-м мы отправляли за рубеж 14 млн пакетных туристов, то в прошлом – 8 млн», – добавил эксперт.