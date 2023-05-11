Мировой туризм почти достиг доковидного уровня

В первом квартале 2023 года число туристических поездок в мире в 2 раза превысило показатели 2022-го, а количество международных путешественников достигло 80% от уровня 2019-го, последнего доковидного года. Об этом сообщили во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

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При этом рост турпотоков происходит крайне неравномерно по регионам планеты. Если Ближний Восток продемонстрировал 15%-ную положительную динамику к 2019 году, Европа достигла 90% от доковидных показателей, Африка и Америка – 88 и 85% соответственно, то туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще далек от полного восстановления. «Мы фиксируем 54% от допандемийного уровня, но эта восходящая тенденция должна ускориться сейчас, когда большинство направлений, особенно Китай, вновь открылись», – отметили эксперты UNWTO.

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Что касается российского туристического рынка, то он, по мнению экспертов, восстанавливается медленнее мирового. И тому есть объективные причины. «В отличие, к примеру, от европейских российские туристы сталкиваются с волатильностью валют, ограничением авиаперевозок, с проблемами при оплате услуг», – объяснил TourDom.ru вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

В целом рынок в России показывает разнонаправленную динамику: одни сектора развиваются лучше, другие – наоборот. «По въездному туризму мы имеем показатель минус 95% от допандемийного уровня. Проблема тут в транспортной доступности, дорогих перелетах, визовых ограничениях и т. д. Если в 2019 году Россию посетило 3,5 млн иностранных туристов-«пакетников», то в прошлом – всего 200 тыс.», – привел пример вице-президент РСТ.