Цены на отдых в Турции снизились до 20%

«Снижение цен обусловлено необходимостью заполнять перевозку. В мае минимальное падение цен на туры начинается от 20%. Сейчас есть возможность приобрести путевку с вылетом в ближайшие дни в трехзвездочный отель за 40 тыс. рублей, а в пятизвездочный – за 55 тыс. рублей», – пишет издание «Турпром».