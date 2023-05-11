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Цены на отдых в Турции снизились до 20%

Российские туристы могут приобрести туры в Турцию по выгодным ценам – путевки с вылетом с 11 мая заметно упали в цене.

Цены на отдых в Турции снизились до 20%
© РИА "ФедералПресс"

«Снижение цен обусловлено необходимостью заполнять перевозку. В мае минимальное падение цен на туры начинается от 20%. Сейчас есть возможность приобрести путевку с вылетом в ближайшие дни в трехзвездочный отель за 40 тыс. рублей, а в пятизвездочный – за 55 тыс. рублей», – пишет издание «Турпром».

Отмечается, что при этом все равно стоимость отдыха в Турции остается на завышенном уровне, по сравнению с другими странами.

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