Цены на отдых в Турции снизились до 20%
Российские туристы могут приобрести туры в Турцию по выгодным ценам – путевки с вылетом с 11 мая заметно упали в цене.
«Снижение цен обусловлено необходимостью заполнять перевозку. В мае минимальное падение цен на туры начинается от 20%. Сейчас есть возможность приобрести путевку с вылетом в ближайшие дни в трехзвездочный отель за 40 тыс. рублей, а в пятизвездочный – за 55 тыс. рублей», – пишет издание «Турпром».
Отмечается, что при этом все равно стоимость отдыха в Турции остается на завышенном уровне, по сравнению с другими странами.