Отель без перелета — туроператоры заметили новый тренд
Туроператоры обратили внимание на тенденцию: туристы все чаще бронируют отдых в отелях Турции не в составе турпакетов. Редакция выяснила, почему это происходит и какие последствия возникают.
Например, в “Интуристе”, доля наземных услуг в общем объеме продаж сейчас составляет 25%, в ANEX Tour - 15% и увеличивается. До пандемии количество таких бронирований было существенно ниже.
Мнения о причинах перекоса объясняют по разному. Кто-то считает, что многие россияне постоянно проживающие в Турции пользуется возможностями туроператоров для бронирования отелей по более привлекательным ценам, чем те готовы дать напрямую. Кроме того, есть туристы, которых по каким-либо причинам не устраивает перелет, включенный в турпакет. Это, например, приверженцы “Аэрофлота” или «регулярки» Turkish Airlines, участвующие в программах лояльности перевозчиков.
Однако преобладающая точка зрения — наметившийся тренд продиктован изменением спроса и предложения. С одной стороны, отдых в Турции, стал в этом году гораздо дороже, что привело к снижению количества бронирований «пятерок» среднего уровня и росту доли продаж премиальных отелей. С другой, образовался перекос в сфере перевозки. Под дорогое размещение востребованы билеты бизнес-класса, но количество доступных туроператорам самолетов, оснащенных такой компоновкой салона в этом летнем сезоне практически нет. Лайнеров с бизнес-классом на рынке настолько мало, что в одной из компаний рассматривают вариант предложить туристам джет-шеринг. (Это когда перелет осуществляться бизнес-джетом, а его стоимость делится на нескольких пассажиров).
Обеспеченные клиенты нередко отказываются от покупки туров так как в них предлагается билет “эконом” и приобретают у турагентов отель, возможно, трансфер и экскурсии. Билеты бизнес-класса в таких ситуациях покупают обычно у “Аэрофлота” или Turkish Airlines.
Новый тренд меняет и подходы туроператоров к конкуренции. Если раньше они боролись за то, чтобы создать наиболее привлекательные ценовые предложения по турпакетам, то теперь им надо следить за конкурентоспособностью тарифов на гостиничные услуги. Туроператорам в начале сезона крайне важно показать хорошие темпы бронирований дорогих отелей. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем «продавить» поставщиков на более низкие контрактные цены. И ради достижения результата в будущем некоторые компании уже сейчас готовы снижать маржу и даже более того — отказываться от нее или уходить в минус. Такие подходы к ценообразованию, обычно именуемые демпингом, сейчас реализуемы на турпакетах — гостиницы не могут обвинить туроператоров в занижении цен, потому что стоимость каждой из услуг в комплексе не прозрачна. С открытыми туроператорскими тарифами на отели все сложнее — каждый выход за рамки контракта может вызвать вопросы со стороны поставщика. Поэтому пока непонятно какие инструменты компании будут использовать для конкуренции за туриста, выбравшего только размещение в отеле.
В заключение, перечислим гостиницы, которые, по информации опрошенных нами туроператоров чаще всего продаются отдельно от туров. Это Maxx Royal Belek Golf Resort, Maxx Royal Kemer Resort, Regnum Carya, отели Selectum, Gloria, сеть Coral Group Hotel&Resort, некоторые Rixos — Sungate, Premium Belek, Premium Tekirova, а также новые пятерки — Cullinan в Белеке и NG Phaselis в Кемере.