Отель без перелета — туроператоры заметили новый тренд

Туроператоры обратили внимание на тенденцию: туристы все чаще бронируют отдых в отелях Турции не в составе турпакетов. Редакция выяснила, почему это происходит и какие последствия возникают.

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Например, в “Интуристе”, доля наземных услуг в общем объеме продаж сейчас составляет 25%, в ANEX Tour - 15% и увеличивается. До пандемии количество таких бронирований было существенно ниже.

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Мнения о причинах перекоса объясняют по разному. Кто-то считает, что многие россияне постоянно проживающие в Турции пользуется возможностями туроператоров для бронирования отелей по более привлекательным ценам, чем те готовы дать напрямую. Кроме того, есть туристы, которых по каким-либо причинам не устраивает перелет, включенный в турпакет. Это, например, приверженцы “Аэрофлота” или «регулярки» Turkish Airlines, участвующие в программах лояльности перевозчиков.

Однако преобладающая точка зрения — наметившийся тренд продиктован изменением спроса и предложения. С одной стороны, отдых в Турции, стал в этом году гораздо дороже, что привело к снижению количества бронирований «пятерок» среднего уровня и росту доли продаж премиальных отелей. С другой, образовался перекос в сфере перевозки. Под дорогое размещение востребованы билеты бизнес-класса, но количество доступных туроператорам самолетов, оснащенных такой компоновкой салона в этом летнем сезоне практически нет. Лайнеров с бизнес-классом на рынке настолько мало, что в одной из компаний рассматривают вариант предложить туристам джет-шеринг. (Это когда перелет осуществляться бизнес-джетом, а его стоимость делится на нескольких пассажиров).

Обеспеченные клиенты нередко отказываются от покупки туров так как в них предлагается билет “эконом” и приобретают у турагентов отель, возможно, трансфер и экскурсии. Билеты бизнес-класса в таких ситуациях покупают обычно у “Аэрофлота” или Turkish Airlines.

Новый тренд меняет и подходы туроператоров к конкуренции. Если раньше они боролись за то, чтобы создать наиболее привлекательные ценовые предложения по турпакетам, то теперь им надо следить за конкурентоспособностью тарифов на гостиничные услуги. Туроператорам в начале сезона крайне важно показать хорошие темпы бронирований дорогих отелей. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем «продавить» поставщиков на более низкие контрактные цены. И ради достижения результата в будущем некоторые компании уже сейчас готовы снижать маржу и даже более того — отказываться от нее или уходить в минус. Такие подходы к ценообразованию, обычно именуемые демпингом, сейчас реализуемы на турпакетах — гостиницы не могут обвинить туроператоров в занижении цен, потому что стоимость каждой из услуг в комплексе не прозрачна. С открытыми туроператорскими тарифами на отели все сложнее — каждый выход за рамки контракта может вызвать вопросы со стороны поставщика. Поэтому пока непонятно какие инструменты компании будут использовать для конкуренции за туриста, выбравшего только размещение в отеле.