В Приамурье возобновят пассажирские перевозки между Россией и КНР

Пассажирское речное сообщение на смешанном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ возобновят с 11 мая, сообщает в среду пресс-служба регионального Минэкономразвития.

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"Пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ с 11 мая будут выполняться речным транспортом", - говорится в сообщении.

По согласованию российской и китайской сторон на первом этапе ежедневно планируется осуществлять по три рейса. Стоимость билетов в обе стороны составит 2 300 рублей. В зависимости от количества пассажиров число рейсов может быть уменьшено.

Также, по информации Росгранстроя, с 11 мая на благовещенском пункте пропуска возобновится грузовое сообщение. В смешанном пункте пропуска Поярково - Сюнькэ госконтроль через госграницу по пропуску товаров и грузов возобновился с 10 мая. Перевозка в этих пунктах проходит речными грузовыми судами.