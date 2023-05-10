$76.69-0.1384.15-0.76

Сотрудник аэропорта спутал блузку с курткой и велел женщине прилюдно раздеться

В Сиднее, Австралия, сотрудник аэропорта спутал блузку пассажирки с курткой и велел ей прилюдно раздеться. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

В Сиднее сотрудник аэропорта вогнал пассажирку в краску
© flickr.com

По данным издания, путешественница Юми Ли (Yumi Lee) собиралась лететь на отдых в Малайзию, когда произошел неприятный инцидент в авиагавани. Сотрудник службы безопасности остановил девушку и приказал снять куртку, хотя Ли была одета в пуловер с воротником без молнии и пуговиц.

«Я была в шоке, ведь на мне была блузка. Я сказала ему это, а он несколько раз крикнул на меня: "Сними куртку"», — рассказала пассажирка.

Когда женщина отказалась выполнить требование оппонента, он пригрозил не пустить ее на рейс.

«Меня трясло. Было совершенно немыслимо, чтобы меня попросили раздеться», — заключила Ли.

Она подала жалобу руководству аэропорта, однако пока не получила ответ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий