Прямые рейсы в Грузию: что нужно знать

Россия с 15 мая возобновляет прямое авиасообщение с Грузией, указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, для граждан Грузии отметили визовый режим. Но пока авиакомпании и туроператоры только согласовывают все условия.

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Пассажирам и туристам придется подождать около месяца, пока начнут летать прямые рейсы, говорят эксперты.

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Рейсы ждали четыре года

Ограничения на полеты в Грузию ввели в июне 2019 года из-за обострений отношений между двумя странами. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что возобновление авиасообщения между Россией и Грузией будет возможно после "возвращения ситуации в Грузии в нерусофобское русло".

Теперь, спустя почти четыре года, как уточнили в Минтрансе, российские авиакомпании будут совершать семь прямых рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно. Перелеты будут осуществляться на отечественных самолетах.

На чем полетим

Власти Грузии сообщили, что разрешат прямые перелеты в страну только для не попавших под санкции российских авиакомпаний после соответствующего уведомления со стороны Москвы. По словам замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили, пока таких уведомлений Тбилиси не получал.

Как пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, летать будут вероятно на "Суперджетах", максимальная емкость которых 116 кресел.

Какие конкретно компании полетят еще неизвестно. Росавиация ситуацию пока не комментирует. Ранее летал "Аэрофлот". Специалисты говорят, что поставить рейсы могут авиакомпании "Азимут", "Россия", Red Wings и другие перевозчики.

Во всяком случае в Red Wings уже заявили, что при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. "Полагаем, что это будет востребованное направление для наших пассажиров", - отметили в авиакомпании.

Но есть различные санкции, и какие авиакомпании подпадут под критерии, которые выдвинула грузинская сторона, сейчас сказать очень сложно, отмечает Горин. "Есть санкционные ограничения от Канады, от Великобритании, от США, от Евросоюза. Есть также ограничения по линии лизинга, регистрации самолетов. Чем именно будет руководствоваться грузинская сторона пока мы не знаем", - отмечает Горин. Авиакомпании должны получить допуски с двух сторон.

Сколько будут стоить туры

Пока туроператоры с 15 мая формируют туры в Грузию на рейсах с пересадкой через Ереван. Как только появятся рейсы российской авиакомпании и на паритетной основе - грузинской, начнется продажа туров на прямых рейсах.

Пока перелет с пересадкой в Грузию стоит от 30 до 50 тыс. туда и обратно на человека. Как поясняет "РГ" представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, дешевле всего лететь до Тбилиси - это стоит около 40 тыс. рублей, чуть дороже будет добраться до Батуми (около 65 тыс. рублей). "Мы ожидаем, что при появлении регулярных прямых рейсов, авиабилеты станут дешевле", - говорит она.

Стоимость отдыха зависит от его продолжительности и категории отеля. Цены на номер в трёхзвёздочной гостинице в столице Грузии сейчас начинаются от 1,4 тыс. рублей за ночь, в Батуми - от 2,5 тыс. рублей, а в Кутаиси - от 1,5 тыс. рублей.

Таким образом, недельный отдых в Тбилиси обойдётся примерно в 50 тыс. рублей на человека, а такой же по длительности отпуск в курортном городе на побережье Черного моря - примерно в 83 тыс. рублей, если не учитывать стоимость перелета и дополнительные расходы, говорит Шелехова.

Спрос есть и будет

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что турпоток в Грузию после открытия прямых рейсов может превзойти показатели 2018 года, когда Грузию посетило 1,22 млн россиян. Но основным препятствием для этого могут стать лишь ограничения по количеству бортов, а также емкость местных гостиниц.

При этом, даже без прямых рейсов в прошлом году Грузию посетило 822 тыс. россиян, что вполне сопоставимо с лучшими показателями 2018 года, замечает Горин.