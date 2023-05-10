Какие авиакомпании летают на курорты Турции в мае

Редакция TourDom.ru выяснила, самолетами каких авиакомпаний можно оправиться на отдых в Турцию из Москвы в мае.

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Существенный объем перевозки принадлежит «Аэрофлоту»: только в Анталью он возит туристов с периодичностью 5 раз в день. Ежедневно его борта отправляются в Бодрум, Даламан и Стамбул. Туры с этим перелетом формирует туроператор Библио-Глобус.

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По мере увеличения турпотока уже в середине июня на главный турецкий курорт будет выполняться до восьми рейсов в день. Нацперевозчик выпустит на линию вместо узкофюзеляжных самолетов более вместительные Airbus A330 или Boeing 777.

В интенсивном режиме летает и Turkish Airlines: авиакомпания ежедневно выполняет два регулярных и до четырех чартерных рейсов в Анталью. Туры с этим перелетом предлагают своим туристам ANEX Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.

Отметим, часть перевозки под кодом Turkish Airlines (TK) выполняет бюджетная «дочка» турецкого флагмана, авиакомпания Anadolujet. Как правило, ей принадлежат вылеты с номерами TK 39ХХ. Лоукостер возит туристов на Boeing 737 из Домодедово и Внуково. Пассажирам, в отличие от перелета на Turkish Airlines, вместо горячего питания предлагают сэндвич и напитки.

В конце апреля полетную программу из Москвы в Анталью начала AZUR air. «В мае летаем ежедневно, сейчас около 10 вылетов в неделю, – сообщил редакции TourDom.ru представитель авиакомпании. – На пике сезона, летом планируем выйти на 20 еженедельных рейсов». Туры с этой перевозкой формируют Coral Travel и Fun & Sun.

Прямые рейсы в Анталью из Домодедово выполняют S7 Airlines, «ИрАэро», «Ямал», из Внуково – «Победа», из Жуковского – Red Wings.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 15 мая перевела свои вылеты из Домодедово во Внуково. Один из ее самолетов направляется в Анталью из аэропорта Жуковский.

Другой турецкий перевозчик, Southwind, летает в Анталью из Шереметьево в партнерстве с туроператором Pegas Touristik. В мае вылеты запланированы в ежедневном формате, в июне – уже по два рейса в день. Из Шереметьево же туристы могут улететь в Анталью на самолетах Corendon Airlines.

В Даламан московских пассажиров отправляют «Аэрофлот», Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Red Wings. В Бодрум – «Аэрофлот», AZUR air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines. В Измир из Москвы летают Pegasus Airlines и Red Wings.

По другим турецким маршрутам туристов из Москвы возят «Аэрофлот» (Даламан, Бодрум), Turkish Airlines (Даламан, Бодрум), AZUR air (Бодрум), Red Wings (Измир). В расписании Pegasus Airlines стоят рейсы по всем трем курортным маршрутам.

В сотрудничестве с туроператором ANEX Tour чартерные рейсы из Москвы в Стамбул организует турецкий перевозчик Tailwind. Маршрут планируют использовать не только как самостоятельное направление, но и в качестве плеча для стыковочных рейсов в другие страны, в частности в Европу.

Таким образом, перевозок в Турцию в летнем сезоне – 2023 запланировано значительно больше, чем годом ранее.