В России спрогнозировали рост спроса на поездки в Грузию у самостоятельных путешественников
После запуска прямых рейсов из России в Грузию эта страна войдет в топ-10 самых востребованных направлений у самостоятельных путешественников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе сервиса поездок и путешествий Туту.
«В случае запуска прямых рейсов можно ожидать, что Грузия уверенно будет входить в топ-10 у самостоятельных путешественников», — заявили в сервисе.
По данным аналитиков платформы, сейчас Грузия входит в первую двадцатку по популярности у тех, кто оформил билеты на весну и лето 2023 года. Она уступает странам ближнего зарубежья, Турции, ОАЭ и Израилю.
«Спрос на билеты в Грузию по сравнению с прошлым годом у клиентов Туту вырос на 45%», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию находится на уровне 50,6 тыс. рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году.
10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.