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В России спрогнозировали рост спроса на поездки в Грузию у самостоятельных путешественников

После запуска прямых рейсов из России в Грузию эта страна войдет в топ-10 самых востребованных направлений у самостоятельных путешественников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе сервиса поездок и путешествий Туту.

В России спрогнозировали рост спроса на поездки в Грузию
© Газета.Ru

«В случае запуска прямых рейсов можно ожидать, что Грузия уверенно будет входить в топ-10 у самостоятельных путешественников», — заявили в сервисе.

По данным аналитиков платформы, сейчас Грузия входит в первую двадцатку по популярности у тех, кто оформил билеты на весну и лето 2023 года. Она уступает странам ближнего зарубежья, Турции, ОАЭ и Израилю.

«Спрос на билеты в Грузию по сравнению с прошлым годом у клиентов Туту вырос на 45%», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию находится на уровне 50,6 тыс. рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

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