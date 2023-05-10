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«Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту рейсов из Москвы в Иркутск до 32 в неделю

С 1 июня группа «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Иркутск до 32 в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту рейсов из Москвы в Иркутск
© Агентство «Москва»

«Группа «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Иркутск в летние месяцы. С 1 июня еженедельно из Москвы будет выполняться до 32 рейсов вместо нынешних 25, а из Санкт-Петербурга - до семи вместо нынешних трех. За счет увеличения частоты выполнения рейсов жители и гости Иркутской области получат больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», - говорится в сообщении.

Как уточняется, ежесуточное количество рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Иркутском по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям составит до четырех вылетов, а по вторникам, четвергам и субботам - до трех (с 3 июля - до четырех в день). Также на данном направлении продолжит выполнять ежедневные рейсы авиакомпания «Победа». Таким образом, с июля по начало сентября между Москвой и Иркутском группа «Аэрофлот» предложит пассажирам до 35 еженедельных рейсов.

Авиакомпания «Россия» в свою очередь будет выполнять ежедневные рейсы в Иркутск из Санкт-Петербурга и Красноярска.

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