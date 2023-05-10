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Скорпион ужалил пассажирку на борту самолета

В Индии пассажирку самолета ужалил скорпион, пишет UPI. Инцидент произошел во время полета. Сообщается, что женщина летела из Нагпуром в Мумбаи самолетом авиакомпании Air India.

Скорпион ужалил пассажирку на борту самолета
© Газета.Ru

Представители перевозчика прокомментировали инцидент, рассказав, что пассажирке была оказана необходимая помощь, а в аэропорту назначения ее ждала бригада скорой помощи.

"Это чрезвычайно редкий и досадный инцидент", - говорится в заявлении.

В Air India добавили, что ранее они сталкивались со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов. Что касается пострадавшей, то на данный момент ее жизни ничего не угрожает.

"При приземлении пассажир была осмотрен врачом, после чего ей была оказана помощь в больнице. Наши официальные лица сопровождали пассажира в больницу и оказывали всю поддержку пассажиру до выписки", - добавил представитель компании.

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