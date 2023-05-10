Скорпион ужалил пассажирку на борту самолета

В Индии пассажирку самолета ужалил скорпион, пишет UPI. Инцидент произошел во время полета. Сообщается, что женщина летела из Нагпуром в Мумбаи самолетом авиакомпании Air India.

Представители перевозчика прокомментировали инцидент, рассказав, что пассажирке была оказана необходимая помощь, а в аэропорту назначения ее ждала бригада скорой помощи.

В Air India добавили, что ранее они сталкивались со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов. Что касается пострадавшей, то на данный момент ее жизни ничего не угрожает.