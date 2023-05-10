Минтранс: Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов между Москвой и Тбилиси

Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов между Москвой и Тбилиси, перевозчики ведут работы по подготовке к возобновлению полетов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Российской Федерации.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства. Принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений», - сказали в пресс-службе.