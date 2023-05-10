Минтранс: Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов между Москвой и Тбилиси
Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов между Москвой и Тбилиси, перевозчики ведут работы по подготовке к возобновлению полетов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Российской Федерации.
«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства. Принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений», - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая 2023 года отменен визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, снят запрет на полеты воздушных судов российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.