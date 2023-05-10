Кремль снял запрет на полеты в Грузию и ввел безвиз для туристов из этой страны

Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Грузии. Для въезда на территорию РФ с 15 мая будет достаточно лишь паспорта. Они смогут находиться в России 90 дней. Визовый режим между странами действовал с 2000 года. С 2012-го Грузия в одностороннем порядке его отменила.

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Кроме того, в Кремле сегодня сняли запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. Ограничения действовали с июня 2019 года, что значительно осложняло поездки по популярному у наших туристов направлению. «Отличная новость. Ждем прямых рейсов», – с энтузиазмом восприняли новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Только ночью вернулась из Грузии – там все прекрасно. Наконец и длинная дорога не будет мешать».

Шансы на то, что авиакомпании выйдут на маршрут в ближайшее время, увеличились после заявления МИД России, последовавшего за решением Кремля. Министерство отменило рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию. «Решения Москвы идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран», – пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.