Зарубежные сервисы бронирования начали принимать оплату из России

Некоторые зарубежные сервисы бронирования начали принимать оплату картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Об этом сообщают "Известия".

Теперь российскими картами можно оплатить бронирование на китайском сайте Trip.com. Этот сервис на протяжении нескольких месяцев сотрудничает с компаниями в России. Успешную оплату подтверждают участники туристического форума. Платежи принимаются с карт Visa и Mastercard, а также "МИР" и UnionPay.