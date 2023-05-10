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Известия: зарубежные сервисы бронирования начали принимать оплату из России

Некоторые зарубежные сервисы бронирования начали принимать оплату картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Об этом сообщают "Известия".

Зарубежные сервисы бронирования начали принимать оплату из России
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Теперь российскими картами можно оплатить бронирование на китайском сайте Trip.com. Этот сервис на протяжении нескольких месяцев сотрудничает с компаниями в России. Успешную оплату подтверждают участники туристического форума. Платежи принимаются с карт Visa и Mastercard, а также "МИР" и UnionPay.

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Также оплатить российскими картами можно бронирование, сделанное через американский сервис Expedia и City.Travel. вторая компания зарегистрирована в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые удобные сервисы бронирования отелей.

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