Туристам объявили, что их рейс в Тунис задержан на сутки

Рейс BJ 853 по маршруту Москва – Монастир авиакомпании Nouvelair должен был отправиться из Внуково 10 мая в 01:20 мск. О переносе вылета пассажиры узнали только в аэропорту – сначала речь шла о задержка на 3 часа, позднее стало ясно: в среду судно останется на земле.

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«Сказали, что техническая проблема, отправят через сутки», – пояснили «ТурДому» представители одного из турагентств.

В расписании Внуково BJ 853 заявлен на 11 мая, вылет в 2 ночи. Пассажирам на время ожидания предоставили гостиницу и даже обещали компенсировать потерянные сутки отдыха.