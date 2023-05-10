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Туристам объявили, что их рейс в Тунис задержан на сутки

Рейс BJ 853 по маршруту Москва – Монастир авиакомпании Nouvelair должен был отправиться из Внуково 10 мая в 01:20 мск. О переносе вылета пассажиры узнали только в аэропорту – сначала речь шла о задержка на 3 часа, позднее стало ясно: в среду судно останется на земле.

Туристам объявили, что их рейс в Тунис задержан на сутки
© Tourdom.ru

«Сказали, что техническая проблема, отправят через сутки», – пояснили «ТурДому» представители одного из турагентств.

В расписании Внуково BJ 853 заявлен на 11 мая, вылет в 2 ночи. Пассажирам на время ожидания предоставили гостиницу и даже обещали компенсировать потерянные сутки отдыха.

Этим же рейсом должны были улететь в Монастир и участники одного из рекламных туров в Тунис. Сегодня они вместе с туристами ждут отправления – по информации агентов, всех заберет резервный борт, который прилетит в Москву этой ночью.

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