Генконсульства Германии перестанут выдавать визы в регионах России

Генконсульства Германии в российских регионах — Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — с 31 мая перестанут выдавать национальные визы. Информация об этом появилась на России.

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Отмечается, что теперь обработка всех заявлений о выдаче въездных документов будет осуществляться только в посольстве ФРГ в Москве. «Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31 мая 2023 года, — говорится в сообщении. — Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений».

Кроме того, жителей регионов предупредили, что с 1 июня запись на прием для получения нацвизы будет возможна только через систему бронирования посольства. При этом оплату за оформление документов можно произвести только наличными российскими рублями или выпущенной в Германии банковской картой.