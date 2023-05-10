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АТОР: Россиянам стали реже выдавать шенгенские визы

Каждый десятый россиянин получил отказ по шенгенской визе в 2022 году. Таким образом, жителям страны стали выдавать шенген в семь раз реже по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в 2019 году процент по отказам в шенгенской визе составлял 1,5%, что было одним из самых низких показателей в мире. В 2022 году процент по отказам составил 10%.

Чек-лист: какие документы нужны для оформления шенгенской визы

Также Россия потеряла лидерство в количестве подающих на шенгенскую визу. Она сохраняла эту позицию на протяжении девяти лет. Теперь на первом месте по количеству подающих документа оказалась Турция.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили ограничения в выданных шенгенских визах.

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