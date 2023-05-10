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Время посещения Нижегородского кремля продлили до полуночи

Культурный объект города перешел на летний режим работы.

Время посещения Нижегородского кремля продлили до полуночи
© runews24.ru

Время работы Нижегородского кремля теперь увеличено до полуночи, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что до конца августа посетить территорию Кремля через Дмитриевскую, Пороховую, Кладовую, Никольскую и Ивановскую башни теперь можно с 6:00 до 00:00 по буднями с 6:00 до 1:00 в выходные дни.

При этом в период с 1 июня по 31 августа на выходных и в праздничные дни Нижегородский кремль и вовсе будет работать с 6:00 до 3:00.

В то же время власти предупредили, что зайти на территорию Кремля можно не позднее, чем за полчаса до закрытия объекта культуры.

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