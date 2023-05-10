«Победа» полетит из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания «Победа» запускает новые рейсы из аэропорта Екатеринбурга в курортный город Турции. Первые самолеты по маршруту Екатеринбург – Анталья вылетят уже 2 июня.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Самолеты Boeing 737-800 отправятся из Кольцово в 7:25 и прибудут в пункт назначения в 10:50. Отправление из Антальи запланировано на 11:30, прибытие – в 18:30 по местному времени, сообщили в пресс-службе аэропорта.