Абу-Даби стал одним из самых лучших мест для отдыха

В Абу-Даби есть отели-дворцы и лайнеры, на которых перевозятся соколы в салонах. К тому же в столице можно насладиться блюдами, приготовленными с золотом.

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Абу-Даби стал одним из самых роскошных туристических мест для отдыха.

Это следует из результатов рейтинга, составленного онлайн-платформой Slingo, где учитывалось количество работающих пятизвездочных отелей.

Как оказалось, в Абу-Даби 22% от всех гостиниц пятизвездочные. Поэтому столица ОАЭ заняла второе место.

К слову, первое место заполучил остров на Гренадинах — Бекия, где на площади 7 квадратных миль располагается 42% пятизвездочных отелей.

В топ также попали Кабо-Сан-Лукас в Мексике и Шарм-эль-Шейх в Египте, а также Пунта-Кана в Доминиканской республике.