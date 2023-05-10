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Абу-Даби стал одним из самых лучших туристических мест для отдыха

В Абу-Даби есть отели-дворцы и лайнеры, на которых перевозятся соколы в салонах. К тому же в столице можно насладиться блюдами, приготовленными с золотом.

Абу-Даби стал одним из самых лучших мест для отдыха
© runews24.ru

Абу-Даби стал одним из самых роскошных туристических мест для отдыха.

Это следует из результатов рейтинга, составленного онлайн-платформой Slingo, где учитывалось количество работающих пятизвездочных отелей.

Как оказалось, в Абу-Даби 22% от всех гостиниц пятизвездочные. Поэтому столица ОАЭ заняла второе место.

К слову, первое место заполучил остров на Гренадинах — Бекия, где на площади 7 квадратных миль располагается 42% пятизвездочных отелей.

В топ также попали Кабо-Сан-Лукас в Мексике и Шарм-эль-Шейх в Египте, а также Пунта-Кана в Доминиканской республике.

Добавим, что Абу-Даби славится безопасностью пребывания в отелях. Помимо этого, в столице ОАЭ есть масса достопримечательностей и культурных объектов, а также роскошные рестораны и живописные парки.

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